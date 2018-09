Portopalo, stoccaggio rifiuti urbani: ditta vìola le prescrizioni

Una delle ditte affidatarie che si occupa di raccolta e trasporto di rifiuti del Comune di Portopalo di Capo Passero avrebbe violato le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni concesse.

A fare la scoperta, durante un controllo del territorio, i carabinieri che hanno provveduto al deferimento all’Autorità Giudiziaria siracusana del responsabile.

Con la collaborazione del personale Asp, i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nell'isola ecologica, ed hanno accertato che i rifiuti provenienti dal ciclo urbano venivano collocati in maniera non controllata in difformità delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni concesse.

Gli atti sono ora al vaglio della Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa