Siracusa, a fumetti il prossimo calendario della Polizia di Stato

Sarà a fumetti il prossimo calendario della Polizia di Stato: dodici disegni scandiranno i mesi del 2019.

Il ricavato dalla vendita dei calendari sarà devoluto in beneficenza all'Unicef. Lo scorso anno, grazie a questo progetto, la Polizia ha donato all'Univef 117mila euro per il “Italia – Emergenza bambini migranti”.

Quest'anno il ricavato della vendita sarà destinato al sostegno del progetto “Yemen”, teatro di una delle più gravi crisi umanitarie del mondo, oltre 22.2 milioni di persone necessitano di assistenza immediata.

E' possibile prenotare il calendario da parete (costo 8 euro) e il calendario da tavolo (costo 6 euro) entro il 24 settembre p.v., previo versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale “Calendario della Polizia di Stato 2019 per il progetto Unicef “Yemen”.