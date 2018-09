Nel Trapanese, maxi furto zibibbo a Pantelleria

Maxi furto di uva in una cantina nell'isola di Pantelleria. Tra domenica e lunedì sono stati rubati dalla serra dell'azienda Bartoli, sei quintali di zibibbo appassito che serve per fare i prodotti pregiati dell'isola, in questo caso uno dei più rinomati passiti di Pantelleria il "Bukkuram". Il quantitativo equivale a una ventina di quintali di uva fresca. Sul mercato l'uva passa viene pagata dai 600 agli 800 euro al quintale, ma il suo vero valore è rappresentato da quello che avrebbe potuto sviluppare nella produzione di un passito pregiato come il Bukkuram, venduto oltre i 40 euro a bottiglia. "È un duro colpo - dice Sebastiano De Bartoli - noi siamo una piccola azienda. Già l'annata non era delle migliori anche per via della pioggia di agosto che ha compromesso fortemente il raccolto". L'imprenditore aggiunge che fino a domenica pomeriggio "era tutto a posto". Le tracce portano ad una strada sul lato ovest da dove i ladri sarebbero passati per giungere fino alla serra.