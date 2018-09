Siracusa, Non è la notte bianca: venerdì al Parco Robinson

Arriva alla quarta edizione la manifestazione "Non è la notte bianca", quest'anno in una veste leggermente diversa. Dopo aver animato Belvedere, quest'anno Non è la notte bianca si sposta e approda al Parco Robinson, nell'ottica di promuovere la riqualificazione dell'area.

L'appuntamento è per venerdì 7 settembre con l'intrattenimento musicale ed artistico.

L'iniziativa, che ha il patrocinio del Comue, è organizzata da “Group music service 2000”, “A bedda Sicilia” e “Thewebengine”.