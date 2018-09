Siracusa, nuovo gruppo consiliare: Gradenigo, La Mesa e Gentile per "Progetto Comune"

Nuovo gruppo consiliare, costituito ieri a Palazzo Vermexio, denominato "Progetto Comune". Capogruppo è il consigliere Carlo Gradenigo, con lui nel gruppo anche Rita Gentile e Pamela La Mesa.

Il gruppo è vicino al sindaco Francesco Italia e si propone come parte attiva nella collaborazione e condivisione dell'attività al civico consesso.

"Sono felice e orgoglioso di rappresentare un gruppo di persone che si approcciano per la prima volta al consiglio comunale, ma con alle spalle anni di lavoro in campo associazionistico, politico e istituzionale. Un gruppo che incarna in se, il senso civico e la freschezza di una lista come Lealtà e Condivisione, della quale faccio parte insieme alla consigliera Rita Gentile, e di un partito importante come il PD, rappresentato al suo interno dalla consigliera Pamela La Mesa" - ha dichiarato Gradenigo.