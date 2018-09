Siracusa, domani la presentazione di "Don Pino Puglisi, Se ognuno fa qualcosa si può fare molto"

Sarà presentato venerdì 7 settembre, alle 19.30, nella chiesa della Sacra Famiglia a Siracusa, il volume di Francesco Deliziosi: “Don Pino Puglisi, Se ognuno fa qualcosa si può fare molto” Le parole del prete che fece paura alla mafia, Bur – Rizzoli con prefazione di mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo.

L’iniziativa, promossa dall’Ucsi Siracusa, dalla Parrocchia Sacra Famiglia e dall’Oratorio Anspi della Sacra Famiglia con la collaborazione dell’Acec. Ancci, Ufficio Nazionale per le Comunicazioni sociali, Fondazione Comunicazione e Cultura. è inserita in preparazione alla venuta a Palermo di papa Francesco, prevista per il 15 settembre.