Canicattini Bagni, il quartiere Priuolu si aggiudica il “Torneo a coppie con asini”

Il quartiere Priuolu con l’asina Lucia cavalcata dal diciannovenne Paolo Ficara, per il secondo anno consecutivo, nel pomeriggio di ieri, lungo il percorso della centralissima via Vittorio Emanuele a Canicattini Bagni, dopo un duello con Clementina del quartiere Balatazza, montata da Damiano Mancarella, si è aggiudicato il “Torneo a coppie con asini” del 33° Palio di San Michele.

Sul podio, al secondo posto il quartiere Balatazza con Clementina, fantino Damiano Mancarella, e al terzo posto il quartiere Santuzzo con Selen, fantino Ruben Ficara.

Il prossimo appuntamento per venerdì 14 Settembre, alle ore 20:00 in Piazza XX Settembre per il “Mini Palio dei bambini”, e Sabato 15 Settembre, alle ore 19:00 in Chiesa Madre per la S. Messa e benedizione stendardi degli otto Quartieri da parte del Parroco, a seguire, alle ore 20:00, al Campo Sportivo, presentati da Giancarlo Cultrera “Principe Giank” e Patrizia Tidona, i giochi del Palio, e alle ore 23:00 in Piazza XX Settembre con la “Notte in Piazza”, per festeggiare il Quartiere vincente con lo spettacolo musicale del gruppo “I Cumpari”.