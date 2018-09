Siracusa, controlli su strada: virtuosi i giovani su 2 ruote

Ancora intenso il servizio di prevenzione degli incidenti stradali svolto dai carabinieri sul territorio di Siracusa.

Nei caldi mesi estivi, da giugno a luglio, sono state elevate complessivamente circa 1100 contravvenzioni, in particolare 66 per l’utilizzo del telefono cellulare alla guida, 182 per non aver indossato le cinture di sicurezza e 6 per eccesso di velocità, in relazione alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico, 65 i casi di sanzioni a conducenti e passeggeri a bordo di veicoli a due ruote senza il casco: ciò che è emerso nel particolare ambito è che i contravventori all’obbligo dell’uso del casco sono per la maggior parte persone adulte.

A dare una buona notizia sono i giovani siracusani che hanno fatto emergere la volontà di protezione alla guida dei motocicli, facendo registrare un dato in controtendenza rispetto a quello rilevato nello stesso periodo degli anni scorsi.

Sono 83 i casi di guida senza patente rilevati dall’Arma oltre 180 i casi rilevati di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa e 168 i mezzi con revisione periodica scaduta oltre 280 i veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo.

Stabili i dati sulla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o in stato di ebbrezza alcolica, in tutto 9 episodi. Gli incidenti rilevati dai militari sono stati complessivamente 56 di cui 41 con feriti e 2 con persone decedute.