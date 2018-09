Siracusa, Michele Mangiafico vice presidente del Consiglio comunale

E' Michele Mangiafico il vice presidente del Consiglio comunale di Siracusa, eletto nella scorsa tornata elettorale nella lista Amo Siracusa, e già presidente del consiglio provinciale.

Dopo l'elezione del presidente, Moena Scala (M5s), prende parola il consigliere comunale Ferdinando Messina il quale propone come vice Cetty Vinci.

La proposta viene accolta con positività, ma i numeri sono sfavorevoli. Si va alla votazione, e Mangiafico è il nuovo vice presidente del Consiglio comunale con 19 voti contro i 12 della consigliera Vinci, la quale siede per la terza volta in Aula, eletta nella lista Progetto Siracusa.

Mangiafico ha espresso il desidero di massima collaborazione con il presidente