Siracusa, occupazione abusiva del suolo pubblico: sanzioni

La Polizia di Stato di Siracusa, in collaborazione con la Divisione della Polizia Amministrativa della Questura ed a personale della Polizia Municipale e dell’Asl di Siracusa, hanno sanzionato amministrativamente alcuni esercizi commerciali in Ortigia per occupazione abusiva del suolo pubblico.

Due gli esercizi in questione, nell'ambito dei controlli amministrativi, sanzioni per un totale di 344 euro.