Siracusa, Canale Galermi in pericolo: protestano Vinciullo, Alota, Castagnino, Basile

Protestano ancora, questa mattina, davanti gli uffici del Genio Civile di Siracusa Vincenzo Vinciullo e i Consiglieri Comunali Fabio Alota, Mauro Basile e Salvatore Castagnino.

Oggetto della protesta il futuro del canale Galermi.

"Vogliamo sapere - dicono - Che fine hanno fatto i 520 mila euro stanziati per il 2017, che sono scomparsi e di cui l’Assessorato al Bilancio non vuole fornire alcuna giustificazione; Se sono confermate, entro il mese, l’aggiudicazione delle due gare per quanto riguarda il ripristino delle vasche consortili Ortonuovo e Monteforte e per quanto riguarda la riparazione di perdite e la pulizia di tratti del Canale Galermi in varie località per 520 mila euro; Appaltati i lavori, quando gli stessi inizieranno, per capire il periodo di siccità legato alla manutenzione al Canale, in modo tale che gli agricoltori possano predisporre i necessari interventi per evitare la morte di piante di alto fusto e la semina di ortaggi. Infine, se si stanno già progettando interventi per la messa in sicurezza e la riparazione per l’anno 2019".