Siracusa, Moena Scala (M5s) è la nuova Presidente del Consiglio Comunale

E' una donna la nuova Presidente del consiglio comunale di Siracusa. Lei è Moena Scala, giovane avvocato, la donna più votata alle scorse elezioni comunali.

Scala è stata eletta con 19 voti, contro gli 11 di Giovanni Boscarino.

"Voglio concentrare l'attenzione sul tema della responsabilità verso i cittadini che ci hanno eletto. - ha detto Scala - Dobbiamo lavorare ogni giorno tendendo lo sguardo fisso sui principi. I cittadini ci chiedono di essere rappresentati, per questo noi abbiamo bisogno di confronti duri ma costruttivi".

Il consiglio comunale si apre con la protesta dei pulizieri del Comune davanti Palazzo Vermexio, vicenda portata in Aula dal consigliere Salvo Castagnino il quale chiede di inserire il punto alla prossima seduta.

Poi si passa alle dichiarazioni di voto del presidente del Consiglio, con il Movimento cinque stelle compatto sulla figura di Moena Scala. D'accordo anche Amo Siracusa. Al di là delle dichiarazioni esplicite, si respira aria di "risultato raggiunto".

Tensione nel momento in cui va via la luce elettrica che crea alte temperature al Vermexio, non solo in termini di gradi. Il consigliere Castagnino, infatti, alza la voce e punta il dito contro il sindaco Francesco Italia: "I soldi per affidare l'incarico a consulenze esterne ci sono, e per lavorare in maniera armonica in Aula no".

Il riferimento, non celato, è alla posizione di Michelangelo Giansiracusa, nominato capo di gabinetto del Comune.

Inevitabilmente tra maggioranza e opposizione è guerra aperta, e questa piccola diatriba lo dimostra.