Palermo, oggi il ricordo di Dalla Chiesa

Trentasei anni, il 3 settembre 1982, la mafia uccideva a Palermo il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Le commemo- razioni inizieranno alle 8.30, con la deposizione di una corona presso il bu- sto dedicato al Generale. Dalla Chiesa fu ucciso in un agguato in via Carini insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta, Domenico Russo. Proprio nel 1982 il Generale era stato nominato prefetto di Palermo.Per la strage furono condannati all'ergastolo esponenti di vertice di Cosa Nostra, come Riina e Provenzano.