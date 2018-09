Siracusa, auto distrutta dalle fiamme in via Palazzolo: indaga la Polizia

Rogo di auto all'alba di oggi in via Palazzolo, a Siracusa. Le fiamme hanno totalmente distrutto una Smart e danneggiato un'altra auto parcheggiata accanto. L'allarme è scattato intorno alle 5,30. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia, che ha avviato le indagini del caso per accertare le cause dell'incendio.