Siracusa, Ortigia e zone balneari presidiate dai Carabinieri: controlli serrati alla circolazione stradale

Ortigia e le zone balneari siracusane sotto lo stretto controllo dei Carabinieri che sono intervenuto con 6 pattuglie in auto e moto.

I militari dell'Arma con posti di controllo sulle principali arterie del centro storico, fra cui i due ponti di accesso a Ortigia e l’area della Marina, hanno verificato oltre 55 veicoli, sanzionando 6 giovani sorpresi alla guida del ciclomotore senza casco, di cui 2 erano anche sprovvisti di patente e di copertura assicurativa. Accertati, in 2 casi, la guida sotto effetto di alcool.

Frequenti passaggi in moto sono stati effettuati nel cuore di Ortigia, e nella zona della Marina. Nove giovani, fra i 19 e i 26 anni, sono stati segnalati in Prefettura per possesso di modica quantità di stupefacente ad uso personale con il contestuale ritiro della patente di guida.

Nel corso del servizio sono stati effettuati anche controlli delle persone sottoposte a misure cautelari alternative alla detenzione e a misure di prevenzione personali di Pubblica Sicurezza. In 3 sono stati denunciati perché non trovati in casa al momento dei controlli.