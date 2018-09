Parte mercoledì prossimo la sperimentazione del taser

Da mercoledì prossimo alcuni agenti delle forze dell'ordine gireranno anche con una pistola elettrica nella fondina, il taser. Dopo qualche mese di formazione, comincia la sperimentazione dell'arma ad impulsi elettrici che inibisce i movimenti dei soggetti colpiti. Queste le città interessate al momento: Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi.

L'Arma è in dotazione alle forze di polizia di circa 107 Paesi, tra cui Canada, Brasile, Australia, Nuova Zelanda, Kenya e in Europa in Finlandia, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Grecia e Regno Unito.