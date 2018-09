Nel Mantovano, donna accoltella passanti: 1 morto e 3 feriti

A Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova, ieri pomeriggio una badante polacca di 58 anni, Barbara Chmurzynska, tenendo un coltello da macellaio per mano, prima è entrata nel museo civico che ospita la collezione del giocattolo storico, ferendo a morte una dipendente di 54 anni, e poi è uscita in piazza accoltellando chiunque le capitasse a tiro. I suoi colpi hanno raggiunto due uomini, uno dei quali spingeva la carrozzina della madre invalida, che è caduta a terra rimanendo anche lei ferita.