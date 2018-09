Coppa Italia, il Siracusa chiude 3-3 con la Reggina e passa il turno

Bloccato, quasi intimidito nel primo tempo, spumeggiante e determinato nella seconda frazione di gioco. Questo è stato il Siracusa nella gara di Coppa Italia, ieri sera contro la Reggina, nella partita d'esordio al De Simone davanti al pubblico amico.

Un unico rammarico quei pochi minuti di distrazione finali che sono costati la vittoria alla squadra di casa: due momenti di smarrimento e due gol degli avversari, che in precedenza avevano rischiato grosso in almeno altre due occasioni, come nel caso la traversa colpita sul 3-1.

E' stata la Reggina a passare in vantaggio nel primo tempo al 19' con Tulissi e ad andare vicina al raddoppio. Il Siracusa non sembra capace di reagire in modo adeguato. Ma nella ripresa la musica cambia gli azzurri pareggiano subito con Diop a cui fa seguito la doppietta di Rizzo, una rivelazione positiva quest'ultimo, come tutto il reparto avanzato. Nei minuti finali i gol degli avversari di Maritati e Ungaro che riportano la gara in parità.

Il pareggio consente comunque al Siracusa di superare il turno e alla fine applausi di apprezzamento e incoraggiamento da parte dei tifosi azzurri presenti sugli spalti, a dire il vero pochini.