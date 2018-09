Noto, Chiara Ferragni e Fedez sposi: Dimora delle Balze blindata

In un caldo pomeriggio di settembre, alla Dimora delle Balze, tra Noto e Palazzolo Acreide, Chiara Ferragni, influencer da 14 milioni di follower, e il famoso rapper Fedez, si sono sposati. Il rito civile è stato celebrato dal sindaco di Noto, Corrado Bonfanti. La sposa ha indossato un abito firmato Dior; per Fedez, invece un abito Versace.

Visibilmente emozionati i due neo sposi hanno detto si davanti ai familiari e agli amici in una location blindata da occhi indiscreti. Ma siccome questo è il matrimonio social per eccellenza, sui profili Instagram dei due sono già pubbliche le foto e i video della cerimonia.

Stasera la cena e la grande festa.