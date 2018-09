Avola, domani Legambiente partecipa a "Omaggio a Cava Grande"

Anche quest'anno Legambiente Siracusa partecipa all'Omaggio a Cava Grande. Nell'ambito del'iniziativa sono previsti escursioni, laboratori e concerti. La partenza da Siracusa è prevista per le 8.30, il rientro per le 18.30.

"Come ogni anno - si legge in una nota di Legambiente - intendiamo richiamare l'attenzione su una delle riserve più belle di Sicilia e al contempo denunciare l’assenza di una strategia regionale volta alla tutela e promozione delle aree protette e delle riserve naturali in Sicilia; l'assenza, ormai trentennale, del piano particolareggiato di pre-riserva della riserva di Cava Grande del Cassibile che consentirebbe uno sviluppo sostenibile di molte attività economiche che ruotano attorno alla stessa; la scarsa vigilanza determinata dal blocco del turn over nel Corpo Forestale Regionale e le conseguenti frequenti violazioni delle norme di tutela e fruizione della riserva".

Oltre a Legambiente partecipano l'associazione Acquanuvena Onlus, Archeo Club Noto, CAI Siracusa, Lipu, Noto Ambiente. Associazione Sciami.