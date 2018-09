Brucoli, sanzioni ad automobilisti e chiusura per un ristorante

Contravvenzioni per automobilisti, 13 segnalazioni alla Prefettura di giovani quali assuntori di sostanze stupefacenti e la chiusura di un ristorante.

Questo il bilancio di una notte di controlli effettuati dai Carabinieri a Brucoli. Sono state controllate 80 persone con 13 contravvenzioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza, guida senza patente, utilizzo del telefono cellulare alla guida e mancanza di assicurazione e revisione; 6 veicoli sono stati sequestrati.

Per un ristorante, sottoposto a verifiche dai Carabinieri del Nas e da personale dell’Asp, è stata disposta la chiusura per diverse irregolarità: carenti condizioni igienico-sanitarie e strutturali, la mancata applicazione delle misure di prevenzione rischi di contaminazione alimentare previste dal piano di autocontrollo (H.A.C.C.P.), l’etichettatura di alimenti non conforme alla normativa vigente e la detenzione di alimenti privi di tracciabilità.