Siracusa, bus navette: interrogazione di un gruppo di consiglieri di opposizione

La vicenda del nuovo blocco dei bus navetta a causa dello sciopero dei dipendenti della società che gestisce la manutenzione registra l'intervento di Enzo Vinciullo, Alota, Basile, Castagnino e Palestro, che chiedono all’amministrazione Comunale di rispondere in aula all’interrogazione presentata dal gruppo Consiliare.

Viene chiesto come è possibile predisporre un bando di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione al di sotto, di circa il 70%, del costo del personale e come avverrà il passaggio dell’attuale personale ad una eventuale nuova società che potrebbe subentrare nell’appalto.

"Siamo fermamente convinti - concludono - che una città come Siracusa non può non avere bus navetta elettrici fra i parcheggi e il centro storico".