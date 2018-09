Priolo, l'assemblea Ias non approva il bilancio: Vinciullo sollecita la convocazione del cda

"L'Assemblea dei soci dell’Ias non ha approvato il bilancio. Il Presidente della Società convochi immediatamente il Consiglio di Amministrazione per evitare inutili furbizie". Questo quanto dichiara Vincenzo Vinciullo.

"Ricordo - afferma ancora - che la proprietaria del 65% delle azioni e quindi della società è l’ex Consorzio Asi di Siracusa e non l’Irsap. Per questa ragione ritengo utile che venga fatto il definitivo accertamento sulla reale detenzione delle azioni. Bisogna fare presto - conclude Vinciullo - non bisogna perdere tempo, perché è a rischio una struttura che garantisce livelli di protezione ambientale importanti, di cui la provincia di Siracusa ha estremo bisogno, oltre che i posti di lavoro per i dipendenti.