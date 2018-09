Siracusa, minaccia e perseguita la ex moglie: denunciato

Un 41enne siracusano è stato denunciato a Siracusa per atti persecutori e minacce nei confronti della ex moglie.

Una volante della Polizia è stata chiamata ad intervenire per una lite tra gli ex coniugi nei pressi di Piazza Rudinì. Nei confronti dell'uomo è stato anche disposto l’allontanamento immediato dalla casa familiare.