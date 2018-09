Siracusa, Costantino: "Più che al pass per la ztl, rinunciamo a telefonini e relative utenze"

Piuttosto che rinunciare al pass per la ztl di Ortigia, bisogna utilizzarlo in modo ponderato e solo ed esclusivamente per impegni di carattere politico per ridurre il più possibile la congestione dei parcheggi d'Ortigia. Così Salvatore Costantino, capogruppo dei Democratici per Siracusa in consiglio comunale risponde alla sollecitazione lanciata ieri dal gruppo consiliare del M5S.

Piuttosto Costantino conferma l'intenzione di rinunciare ai telefoni cellulari e relativa utenza "perché questi - afferma - diversamente dal pass, rappresentano davvero un benifit oneroso e dal nostro punto di vista inutile".

"Resta inteso che la città ha bisogno di ben altro - continua il consigliere - in primis una larga intesa programmatica su tematiche importanti come per esempio la qualità della vita, la salute dei cittadini, il rilancio del polo industriale mai come adesso in una sofferenza tale da determinare una crisi occupazionale senza precedenti, e non ultimo incentivare la filiera agricola rilanciando in chiave moderna i prodotti del nostro territorio".