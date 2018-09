Siracusa, in biblioteca edicola on line: 7.400 quotidiani e riviste

La Biblioteca Comunale di Siracusa e le biblioteche delle circoscrizioni, grazie al Sistema Bibliotecario Siracusano, offrono ai propri utenti un nuovo servizio: grazie all'abbonamento acceso con MLOL (MediaLibrary On Line), potranno accedere all’edicola on-line, che offre alla lettura circa 7.400 titoli, fra quotidiani e riviste, italiane e internazionali.

“Una città a vocazione culturale e turistica - dice il Sindaco Francesco Italia - offre una nuova possibilità ai viaggiatori stranieri che vengono sempre più numerosi a Siracusa e nella nostra provincia: la possibilità di continuare a essere informati, a leggere i quotidiani nella propria lingua in forma gratuita. Senza dimenticare la possibilità di scaricare e leggere gli ebook".

Per poter accedere al servizio è necessario che l’utente si iscriva prima al prestito, presso la biblioteca di Siracusa o in una delle biblioteche aderenti a SBS nella provincia di Siracusa. Successivamente l’utente potrà essere abilitato per l’accesso a MLOL