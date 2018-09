Noto, campus estivo per i ragazzi affetti da diabete 1

Un campus estivo per i ragazzi affetti da diabete tipo 1 è stato organizzata dal 3 al 5 settembre, all'hotel Helios di Noto, dall'Asd Diabetici onlus di Siracusa.

"Il progetto - scrive la presidente Marilena Buzzurro - ha come finalità il passaggio che va dall'età pediatrica a quella adulta per la gestione della malattia.

Saranno presenti medici e infermieri specializzati di Catania e Siracusa.