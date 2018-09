Siracusano 41enne muore il primo giorno di ferie in Salento, donati i suoi organi

Ieri era arrivato in Salento insieme alla famiglia, moglie e figlio piccolo, per le vacanze, ma, proprio nel primo giorno di ferie, a causa di una grave patologia è morto.

Si tratta di un 41enne di Siracusa, la cui famiglia ha deciso di donare gli organi. Cuore, fegato e reni sono stati prelevati all’ospedale Vito Fazzi di Lecce nel primo pomeriggio di ieri dopo aver ricevuto il consenso all'espianto.

Gli organi saranno destinati ai diversi Centri specializzati in cui sono in lista d’attesa pazienti compatibili.