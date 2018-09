Noto, bagno di folla ieri sera per Chiara Ferragni e Fedez: oggi il matrimonio

Due ali di fans hanno accolto ieri sera, osannandola, la coppia del momento: la fashion blogger Chiara Ferragni e il rapper Fedez a Noto per celebrare oggi quello che è considerato il matrimonio dell'anno.

Ieri sera a Palazzo Nicolaci la festa con amici e familiari. Un cordone di sicurezza ha protetto i due prossimi sposi che, dopo essere scesi dalla Bmw nera che li accompagnava, si sono concessi alle foto di fans, curiosi e reporter venuti fino a Noto per immortalare i due vip. Chiara Ferragni indossava un abito su misura realizzati per lei da Prada, Fedez era in pantalone nero e camicia bianca griffata.

A palazzo Nicolaci ad attenderli c'erano già i loro ospiti e tutti insieme hanno festeggiato la vigilia delle nozze.

Il rito civile sarà celebrato oggi pomeriggio alla Dimora delle Balze.