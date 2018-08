Auto in fiamme all'interno della galleria San Demetrio sulla Siracusa-Catania

Auto in fiamme nella galleria San Demetrio dell'autostrada Siracusa- Catania, nel tratto in direzione di Siracusa.

L'incendio è divampato prima delle 19. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Catania e l'Anas. L'autostrada è stata chiusa al traffico veicolare per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. Non ci sarebbero feriti.