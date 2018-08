Portopalo, discarica abusiva: denunciato un imprenditore edile

Un imprenditore edile di 50 anni di Portopalo è stato denunciato dai Carabinieri per gestione di rifiuti non autorizzata.

Il titolare di una ditta di costruzioni e ristrutturazioni edili che aveva eseguito dei lavori presso una abitazione privata in una via del centro di Portopalo di Capo Passero, stava provvedendo, senza avere l'autorizzazione, allo smaltimento di onduline in eternit. Le onduline, alcune in evidente stato di degrado, erano state già portate sulla strada.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro ed è è stato informato il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro.