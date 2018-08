Lentini, scippo ad anziana: 17enne finisce in arresto comunità

Il 17enne di Lentini che a luglio scorso scippò del portafoglio un'anziana signora è stato arrestato e rinchiuso in una comunità esecuzione dell’Ordinanza di collocamento in un una comunità per minori del Ragusano. Ieri pomeriggio i Carabinieri hanno eseguito l'ordinanza emessa dal Gip della Procura minorile di Catania.

Nella ricostruzione dei militari dell'Arma, avvalorata dalle immagini delle telecamere cittadine, quel giorno, dopo aver osservato a distanza la vittima che passava per strada dirigendosi verso una panetteria con un portafogli in mano, il giovane attendeva che la donna uscisse dall’esercizio commerciale e, dopo averla seguita per un breve tratto, approfittando del momento propizio, la immobilizzava, strappandole il portafogli, contente 120 euro oltre a carte di credito e le chiavi della propria abitazione.