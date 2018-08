Noto, coltiva sul terrazzo piante di cannabis: arrestato e rimesso in libertà

Dovrà rispondere di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Francesco Alì, siracusano di 39 anni.

Nel terrazzo della sua abitazione i Carabinieri di Noto hanno trovato delle piante di “cannabis indica”, alte in media 150 centimetri, in infiorescenza. ln casa sono state trovate inflorescenze già essiccate, materiale per la coltivazione della canapa, tra cui alcuni semi.