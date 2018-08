Autostrada Siracusa-Catania chiusa per due notti tra il 6 e l'8 settembre

L'autostrada Siracusa-Catania sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni, per due notti: tra giovedì 6 e venerdì 7 settembre e tra 7 e 8 settembre, dalle 21 alle 6.

La chiusura si rende necessaria per effettuare i rilievi periodici sugli impianti di illuminazione delle gallerie da parte della Direzione Ingegneria e Verifiche di Anas.

In quelle ore gli automobilisti potranno percorrere la strada statale 114 “Orientale Sicula” nel tratto che va dallo svincolo con la Tangenziale Ovest di Catania allo svincolo di Augusta.