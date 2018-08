Siracusa, appalto pulizie: le lavoratrici tornano a presidiare il Vermexio

Sale nuovamente la tensione tra le lavoratrici dell'appalto pulizie al Comune di Siracusa. Oggi scade l'ultimo giorno della proroga tecnica concessa dall'amministrazione comunale per cercare di risolvere una vicenda nata male e che pare non trovare soluzione.

Questa mattina sit in spontaneo delle lavoratrici davanti Palazzo Vermexio, anche a causa della nuova proposta fatta pervenire dalla Cm Service, l'azienda che si è aggiudicata l'appalto. Secondo quanto riferisce il segretario della Filcams Cgil Siracusa, Stefano Gugliotta, la CM Service nella nuova ipotesi di accordo ribadisce il subappalto ( che il comune aveva a suo tempo escluso) e un contratto a 14 a ore a scadenza, vale a dire 14 ore, il minimo richiesto dai sindacati, che potrebbero tornare a 11 qualora il Comune non mantenesse l'impegno preso con la possibilità di poter anche operare il licenziamento collettivo .

Inutile dire che questa è una strada non percorribile per i sindacati, che hanno raggiunto le lavoratrici davanti Palazzo Vermexio per dar loro man forte.

"L'unica strada - ribadisce ancora una volta Gugliotta - è l'annullamento della gara in autotutela. Cercare di trovare una soluzione in altro modo è solo un accanimento che non può portare a nulla di buono"