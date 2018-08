Accordo tra Sicilia e Lombardia per potenziare il 118

Potenziamento dei servizi del 118 e riorganizzazione del sistema verso migliori standard d’urgenza extraospedaliera. E’ quanto previsto da un protocollo d’intesa tra la Regione Siciliana e la Regione Lombardia cui ha dato il via libera il governo Musumeci. La collaborazione tecnica, per cui sarà stipulata una apposita convenzione, prevede in particolare un’attenzione verso il potenziamento dei servizi di elisoccorso, della riorganizzazione del sistema del 118 e dell’urgenza sanitaria extraospedaliera, con lavori di formazione professionale e l’introduzione di innovative tecniche di intervento. A dialogare, al fine di un complessivo miglioramento dei servizi, saranno la società lombarda Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) e la Seus (Sicilia emergenza urgenza sanitaria). Tra le linee guida anche l’attivazione di un’Azienda sanitaria regionale dedicata all’emergenza-urgenza.