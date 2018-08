Salvini contrattacca sul caso Diciotti e su Macron

Matteo Salvini va al contrattacco sull'inchiesta per il caso Diciotti: 'Mi accusano di ricatto all'Ue, un nuovo reato? Lo rivendico. Ho scoperto che ci sono altri due capi di imputazione" in relazione alla vicenda Diciotti, "per me sono medaglie", ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Venezia.

Replica anche alle parole di ieri del presidente francese Macron il ministro dell'Interno Salvini. "Più di 40.000 respingimenti alle frontiere francesi con l'Italia dall'anno scorso - scrive su Facebook - altro che solidarietà e accoglienza. Macron abbia il buon gusto di tacere e non dare lezioni agli italiani".