Siracusa, la mobilità sostenibile del gruppo consiliare del M5S che rinuncia in blocco ai pass per la Ztl

Un modello di mobilità sostenibile ed efficace con incremento del trasporto pubblico, delle piste ciclabili e della riduzione progressiva dell'utilizzo delle auto. Questa l'idea del gruppo del M5S al Consiglio comunale di Siracusa, che in ossequio a questa idea ha deciso in blocco di rinunciare al pass Ztl, concesso dal Comune.

"Il pass - si legge in una nota del gruppo consiliare - oltre a non essere necessario per espletare le funzioni di Consigliere Comunale, rappresenta una sorta di privilegio nei confronti di tanti altri cittadini che non possono usufruirne. In più sarebbe una evidente contraddizione rispetto al modello di mobilità che noi auspichiamo"

E in considerazione del fatto che l'allargamento della Ztl è uno degli obiettivi riportati nel recente piano di Mobilità del Traffico, i portavoce pentastellati invitano tutti gli altri consiglieri comunali ad unirsi alla loro rinuncia per dimostrare nei fatti "quel cambio di mentalità di cui questa città ha bisogno".