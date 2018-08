Siracusa, sulla fideiussione l'Ad Santangelo rassicura i tifosi: "Entro il 28 settembre tutto risolto

“Già nella conferenza stampa di insediamento affrontammo la questione fideiussione spiegando che se fosse stato necessario avremmo provveduto a presentarne una nuova. Adesso che si è presentata questa necessità siamo già al lavoro e intendo tranquillizzare i nostri tifosi. Alla scadenza del 28 sarà tutto risolto”. Così l'amministratore delegato del Siracusa calcio rassicura i tifosi azzurri dopo la nota della Federcalcio che in una nota non riconosce più la società Finworld Spa, "legittimata ai sensi della normativa statale vigente e quindi non più utile nell'ambito del sistema di garanzie previsto dalla Federazione" a rilasciare garanzie fideiussorie per l'iscrizione ai campionati.

La Federcalcio ha fissato entro il 28 settembre il termine ultimo per depositare la garanzia fideiussoria necessaria per l'iscrizione in campionato, pari a 350.000 per le squadre di C. L'inosservanza prevede un'ammenda di 350.000 euro e8 punti di penalizzazione. Nella stessa situazione del Siracusa ci sono 2 società di serie B e 9 di C.