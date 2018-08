Lentini, presentazione alla città della Sicula Leonzio

Questa mattina la presentazione ufficiale della Sicula Leonzio nell’aula consiliare del Comune di Lentini.

ll sindaco Saverio Bosco e l’assessore allo Sport Dario Saggio hanno ricevuto la dirigenza, con in testa il presidente Giuseppe Leonardi, lo staff guidato dall'allenatore Paolo Bianco e la squadra. La società ha omaggiato il primo cittadino di Lentini con una gigantografia raffigurante il “Sicula Trasporti Stadium”. Per il sindaco e per l’assessore anche le maglie ufficiali bianconere con il numero 1 e il numero 2 sulle spalle.

"La maglia che indossate – ha detto il sindaco rivolto ai giocatori - non è una maglia comune. Chi l’ha indossata, l’ha sempre fatto con orgoglio e a testa alta. C’è una città che crede in voi. Il mister è una guida sicura di questa squadra e siamo sicuri di ottenere risultati importanti”.

"in Sicilia - ha detto il presidente, Giuseppe Leonardi - ci reputano la terza forza regionale: questo è il frutto di sei anni di successi. Non avevamo nulla alle spalle, oggi abbiamo uno stadio ed una struttura tecnica importante. Non ci vogliamo fermare qui. Chiedo la vicinanza in questo momento storico, ma credo che la presenza del tifoso allo stadio sia determinante per fare punti”.