Siracusa, imprenditori maltesi in città per allacciare collaborazioni commerciali

Undici imprenditori maltesi dell’MDA, Malta Developers Association, oggi a Siracusa, ospiti presso la sede di Confindustria, per instaurare rapporti di collaborazione con imprenditori locali nel campo dell'edilizia.

Malta è una realtà in grande espansione che anno dopo anno sta letteralmente rivoluzionando la sua immagine, cominciando dalle infrastrutture e dagli edifici pubblici. Da qui l'idea di metterli in contatto con imprenditori locali del settore per avviare partnership proficue, mettendo insieme investimenti e know how.

In mattinata la parte istituzionale delle presentazioni e nel pomeriggio gli incontri B2B per approfondire la conoscenza e l’interlocuzione tra gli imprenditori per possibili collaborazioni future.