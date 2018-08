Siracusa, smaltimento amianto: sanzioni per 10.000 euro a 4 imprese

Quattro società che si occupano nel territorio della provincia di Siracusa di smaltimento e bonifica dell'amianto sanzionate nel mese di agosto per complessivi 10.000 euro.

I controlli sono stati effettuati dalla Polizia Provinciale in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana. Le 4 società non avrebbero ottemperato alla comunicazione annuale sull’attività di smaltimento e di bonifica dei rifiuti contenti amianto.

Le imprese risultano regolarmente iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria “10 A” (che si occupano della bonifica e dello smaltimento di materiali edili contenti amianto legato al cemento come ad esempio l’eternit) e “10 B” (che effettua interventi su strutture composte realizzate con amianto come strati isolanti o tubature).