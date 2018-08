Siracusa, sequestrate oltre 56.000 bombole di gpl in un deposito a Targia

Oltre 56.000 bombole di gpl sequestrate in un deposito costiero di Targia, a Siracusa.

Questo il bilancio di un’ispezione effettuata dalla Guardia di Siracusa. I titolari della struttura sono stati denunciati per la violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per appropriazione indebita.

Nel deposito i militari delle fiamme gialle hanno trovato 56.464 bombole vuote stoccate all’interno del piazzale di proprietà della società, con una capacità di accumulo di 825.630 chili, quantitativo eccedente, oltre cinque volte, il limite previsto dall’Autorizzazione contenuta nel certificato Prevenzione incendi pari a 150.000 chili.

Inoltre i finanzieri hanno rinvenuto all’interno del deposito bombole vuote riportanti un marchio diverso da quelle che potevano essere commercializzate dalla società. Da qui l’ipotesi di reato di appropriazione indebita.