Siracusa, raccolta differenziata: per Forza Italia "grandi difficoltà per i cittadini"

"Le sanzioni previste per l’abbandono dei rifiuti non tengono conto dell’avverso contesto di una logistica di smaltimento che non aiuta la gente a conferire regolarmente i rifiuti nella propria zona di residenza".

Questo quanto sostiene Federica Barbagallo, portavoce del gruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Siracusa.

"Nelle zone balneari, soprattutto nel periodo estivo, - spiega - c'è uno scarso numero di postazioni di raccolta in proporzione all’aumento della presenza media giornaliera sia dei turisti che dei residenti; i cassonetti in città - continua - sono sempre pieni ed è possibile trovare gli stessi rifiuti per diversi giorni. C'è

scarsa attenzione alle zone di periferia".

Da qui l'invito rivolto agli altri consiglieri a "cooperare insieme per tutelare i cittadini garantendo loro, soprattutto nell’area di residenza, la tutela sia da un punto di vista igienico che economico".