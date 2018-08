Siracusa, torna "Cinema in piazza" alla Borgata

Torna anche quest'anno a Siracusa l'appuntamento con "Cinema in Piazza". L'iniziativa, giunta alla quinta edizione, avrà un calendario ridotto e una programmazione più compatta.

Saranno infatti tre le serate di Cinema in piazza Santa Lucia, suddivise nei primi 15 giorni di settembre.

L’evento di apertura, fissato per lunedì 3 settembre alle 21, sarà il film “Poveri ma ricchissimi”.

"Non è stato facile - spiega uno degli organizzatori dell'evento, Federico Di Franco Gambuzza - L'iniziativa ha rischiato di saltare per mancanza di finanziamenti. Proprio quando stavamo per mollare, però, abbiamo trovato la copertura finanziaria per organizzare la quinta edizione, anche se con una programmazione ridotta e con un po’ di ritardo sulla tabella di marcia”.