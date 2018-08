Siracusa, sequestrato un quintale e mezzo di marijuana: era nascosta in un tir che trasportava ortaggi

Sequestrato, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, un quintale e mezzo di marijuana, nascosta all'interno di un tir che trasportava frutta e ortaggi. La sostanza era contenuta in numerosi sacchi neri occultata tra gli ortaggi. L'autista è stato arrestato. Sono in corso indagini per accertare la provenienza e la destinazione della droga.