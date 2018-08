Siracusa, prevenzione contro lo spaccio nelle scuole: saranno rafforzati i controlli nei plessi a rischio

Mancano poco più di due settimane all'inizio del nuovo anno scolastico e si mette in moto la macchina che dovrà garantire sicurezza a tutto tondo per gli studenti. Tra gli interventi anche quello per prevenire e contrastare lo spaccio di stupefacenti all'interno e fuori dagli istituti scolastici della provincia di Siracusa.

Saranno intensificati i servizi di controllo interforze. Questo l'input del prefetto Giuseppe Castaldo al termine di una riunione tecnica che si è tenuta ieri a palazzo del governo al quale hanno preso parte i vertici delle forze dell'ordine e il dirigente scolastico provinciale, Emilio Grasso.

Sono state esaminate le nuove direttive del Ministero dell'Interno e del capo della Polizia sull'attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti nelle scuole con particolare attenzione a quelle più esposte al rischio e già individuate durante tavoli tecnici che si sono svolti in Questura.

Il dirigente scolastico provinciale informerà i dirigenti sulla necessità di collaborare con le forze dell'ordine, fornendo ogni contributo utile.

I sindaci saranno invitati a valutare la possibilità di inserire nei regolamenti comunali tra i siti per i quali è prevista la misura del Daspo urbano anche le aree in cui insistono le scuole. Misura prevista, tra l'altro, nel Decreto sulla sicurezza delle città.