Siracusa, fruibilità dei musei: la sfida del futuro è l'accessibilità per tutti

“Accessibilità museale, una rivoluzione culturale” questo il tema del convegno che si è tenuto questa mattina nell'auditorium del Museo Archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa che rientra nell'ambito dei progetti Scuola Museo finanziati dall’Assessorato regionale ai Beni Culturali.

L'iniziativa nasce dall'esigenza di dar vita ad un nuovo approccio le cui parole chiave sono accessibilità, inclusione sociale, pari opportunità.

Come hanno sottolineato sia l'assessore comunale alla cultura, Fabio Granata, che il dirigente del Museo Paolo Orsi, Maria Musumeci, particolare attenzione deve essere rivolta sia all'accessibilità intellettiva che a quella sensoriale, ipotizzando servizi organizzati e strutturati per accogliere tutti.

Sul fronte dell'accessibilità sensoriale il Museo Paolo Orsi ha già da tempo attivato percorsi adatti ai disabili visivi e agli ipovedenti, come dimostra la sala del medagliere con descrizioni nella lingua dei non vedenti.

Tanti altri interventi sarebbero possibili, partendo anche dalla considerazione che coloro che hanno bisogni specifici, sotto il profilo squisitamente turistico, come ha sottolineato dati alla mano Bernadette Lo Bianco, presidente dell'Associazione Turismo per tutti, sono proprio coloro che possono far fare il salto di qualità sotto diversi punti di vista a questo territorio.