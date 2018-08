Siracusa, 29 agosto 1953 in via degli Orti: primo giorno di lacrimazione

Il 29 agosto di 65 anni fa in una umile casa di via degli orti a Siracusa un quadretto di gesso raffigurante la Madonna iniziò a versare lacrime umane e il miracolo si è ripetuto fino al primo settembre, richiamando migliaia di fedeli.

Iniziano oggi le celebrazioni solenni della lacrimazione della Madonna. Oggi nella Casa del Pianto di via degli Orti si terrà una veglia notturna da mezzanotte fino alle 6. Alle 8, l'Arcivescovo Mons. Salvatore Pappalardo presiederà la Santa Messa pregando in suffragio dei coniugi Antonina e Angelo Iannuso.

Alle 19 Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare di Messina, presiederà la Solenne Celebrazione Eucaristica. Saranno presenti gli ammalati, l’Unitalsi, il Movimento Apostolico Ciechi, i Gruppi di Volontariato, i Ministri Straordinari della Santa Comunione e i gruppi della Pastorale della Salute. Durante la Celebrazione sarà offerto il servizio di interpretariato LIS, che permetterà la partecipazione della Comunità Sorda.

Il 30 agosto, trasmissione in diretta nazionale su Radio Maria, della Messa dalla Cappella del Santissimo della Basilica Santuario.

Alle 19 Mons. Guglielmo Giombanco, Vescovo di Patti, presiederà la Solenne Celebrazione durante la quale saranno benedette le donne in gravidanza e le mamme presenti.

Venerdì 31, Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, presiederà la Solenne Celebrazione delle 19.

Sabato 1 settembre, il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, presiederà il Solenne Pontificale al quale parteciperanno gli Arcivescovi e Vescovi della Sicilia, i Sacerdoti, i Religiosi, le Religiose e i Diaconi. Al termine della Celebrazione, l’Arcivescovo Metropolita di Siracusa, Sua Ecc.za Mons. Salvatore Pappalardo, affiderà l’Arcidiocesi Siracusana al Cuore Immacolato e Addolorato di Maria.