Priolo, Ias: Vinciullo teme la privatizzazione

Appello di Vincenzo Vinciullo per evitare quella che definisce la possibile svendita e privatizzazione dell'Ias per evitare la quale si rivolge alle forze politiche, sindacali e agli esponenti della società civile

"L’Assemblea per approvare il bilancio - scrive in una nota - è stata rinviata al 31 agosto. Se il 31 non verrà approvato il bilancio verranno poste le condizioni giuridiche per la messa in liquidazione della società, o da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte del Collegio Sindacale. Tutto ciò - continua - sta avvenendo nel più assoluto silenzio, indifferente al fatto che, con la messa in liquidazione della società, un patrimonio importante della nostra Regione, nonché della nostra Provincia, per quanto riguarda la bonifica ambientale e per le competenze e le capacità del personale, verrà messa in discussione".